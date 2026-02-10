Nichts hören, sehen, sagen – Zensur in der Literatur

Lesung, Schauspiel und Musik von und mit Schülerinnen und Schülern des Deutschorden-Gymnasiums im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage.

„Eine Zensur findet nicht statt.“ Glücklich, wer in einem Land lebt, dessen Grundgesetz in diesem Punkt so klar und eindeutig ist. Denn Zensur hat derzeit weltweit Konjunktur, siehe etwa das grassierende book banning in den USA oder Repressionen für Kunstschaffende in autokratischen Staaten. Aber: Was versteht man überhaupt unter Zensur, in welchen Facetten tritt sie uns entgegen?

Diesen und ähnlichen Fragen spüren Schülerinnen und Schüler aus dem Literaturkurs des Deutschorden-Gymnasiums nach. Sie werfen einen Blick auf die verheerenden Folgen von Zensur für die Kultur insgesamt und beleuchten einzelne Schicksale aus verschiedenen Stationen der deutschen Geschichte (und, siehe oben, der Gegenwart). Doch sie schildern auch, welch raffinierte Wege Kunstschaffende gefunden haben, Verbote zu umgehen, um dennoch gehört zu werden.

Mit einem bunten Programm aus Lesung, Schauspiel und Musik erwartet Sie und euch ein unterhaltsam-informativer Abend zu einem der drängenden Themen unserer Zeit.

Gefördert im Rahmen des Literatursommers 2026 – eine Veranstaltungsreihe der Baden-Württemberg Stiftung; in Kooperation mit dem Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim.