Nichts haut mich um - ein Hildegard Knef Programm

Mit unverwechselbarer Stimme, oft trocken und lapidar, aber auch voller Zärtlichkeit und Melancholie sang die Knef vom Auf und Ab des Lebens - auch von ihrem eigenen.

Freche Eleganz, Selbstironie und kleine, aber geniale Geste - all dies beherrschte die Knef wie keine zweite.

An unserem Abend trifft die ältere Hildegard Knef ihre Jugend und gestattet sich einen Rückblick auf ihr Leben, kritisch und doch voller Gefühl.

Wiederaufnahme-Premiere anlässlich des 100. Geb. von Knef.

Gesang: Esmee Fink und Hilde Stadelmaier

am Klavier: Marlene Wollmann

Regie: Sibylle Krantz

Weitere Termine:

Samstag 22.11.2025 20 Uhr

Freitag 05.12.2025 20 Uhr

Sonntag 07.12.2025 18 Uhr

Freitag 16.01.2026 20 Uhr

Samstag 17.01.2026 20 Uhr

Einlass jew. 30 Min vor Beginn

Reservierungen möglich unter: theastar@gmx.de