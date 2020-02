Nichts Neues aus Hollywood

Die Gewölbe-Gaukler vom Convenartis gastieren zum 3. Mal im Löwensteiner Bau - eingebunden in ein 5 Gänge Menü.

Hier können die Zuschauer Schein und Sein der Traumfabrik in witzigen Wortgefechten erleben. Alles in allem also viel Potential für einen gleichzeitig Vergnüglichen und zum Nachdenken anregenden Theaterabend.

Drehbuchautor Cliff Clifford feiert seinen 40. Geburtstag. Auf der Party trifft sich die schillernde Personage der "Traumfabrik", eine Ansammlung oberflächlicher Gestalten, für die Geld, Erfolg und Sex die wichtigsten Dinge im Leben sind. Cliffords Geliebte Gwendolin nimmt Reißaus. Um sie zur Rückkehr zu bewegen, ersinnt Clifford einen originellen Plan...