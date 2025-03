von Janne Teller

„Was bleibt, wenn nichts bleibt?“

Diese Frage stellen sich zwölf Jugendliche des Naturtheater Heidenheim in einem packenden Stück, basierend auf dem Buch „Nichts: Was im Leben wichtig ist“ von Janne Teller.

Ein Schüler verlässt den Unterricht mit den Worten, die alles verändern: „Nichts bedeutet irgendetwas.“ Was folgt, ist ein intensives Spiel mit Grenzen, Werten und Opfern. In einem Stück, das provoziert, bewegt und nachdenklich stimmt, erleben junge Menschen, wie weit sie gehen müssen, um Bedeutung zu finden. „Nichts“ zieht das Publikum in einen Strudel aus Macht, Angst und Hoffnung – und lässt niemanden kalt.