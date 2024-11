Nichtwissen

Wie viel wissen wir wirklich? Wenn wir Sokrates diese Frage stellen könnten, würde er ohne zu zögern zugeben, dass er sehr wenig weiß.

Tatsächlich wird er sagen, dass es genau dieses Bewusstsein von der Begrenztheit seines Wissens ist, das ihn weiser macht als die meisten anderen Menschen. In der platonischen „Apologie“ verwendet Sokrates den Begriff „menschliche Weisheit“ für diese besondere Art der Einsicht in die eigene intellektuelle Begrenztheit. Ziel des Vortrags von Guus Eelink im philosophischen Café denk.art ist es, gemeinsam zu betrachten, worin genau solch menschliche Weisheit besteht. Und: Wird sie in unserem eigenen Leben vielleicht sogar gebraucht, um mit der intellektuellen Komplexität des 21. Jahrhunderts umzugehen? Guus Eelink ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Philosophischen Seminar an der Universität Tübingen.

Das Café denk.art ist eine Kooperation des Forums zukunftsfähiges Nürtingen, der VHS Nürtingen, dem noch-nicht-institut und der Alten Seegrasspinnerei. Das Café öffnet bereits um 10.30 Uhr. Der Eintritt zum Café denk.art ist frei, Spenden sind willkommen. Eine Reservierung ist nicht erforderlich.