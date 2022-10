Nick Reimer | Deutschland 2050

Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, aber nichts so aktuell wie ein Sachbuch über das Klima aus dem letzten Jahr. Deutschland 2050 ist schon im Sommer 2021 erschienen und damit eigentlich nicht im Beuteschema der lesart… aber dieses Buch wird mit jedem neuen Jahrhundertregen, mit jeder neuen sommerlichen Rekordtemperatur aktueller. Nick Reimer und Toralf Staud geben konkrete Antworten auf die Frage, wie der Klimawandel uns in Deutschland treffen wird. Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse schildern sie, wie wir in dreißig Jahren arbeiten, essen, wirtschaften und Urlaub machen. Welche neuen Krankheiten uns zu schaffen machen. Wie sich unsere Landschaft, unsere Wälder, unsere Städte verändern. Entstanden ist eine aufrüttelnde Zeitreise in die Zukunft: Selbst wenn wir den Klimawandel noch bremsen können, wird sich unser Land tiefgreifend verändern. Ohne verstärkten Klimaschutz wird Deutschland 2050 nicht wiederzuerkennen sein.

