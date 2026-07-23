Nick Steed 3

Jazz / Blues / Rock vom Keyboarder der Progrockband Colosseum.

Nick Steed, beeinflußt von seinem Vater und dessen Plattensammlung, begann im Alter von 7 Jahren Keyboard zu spielen. Ab 15 spielte er in diversen Bandprojekten und beschäftigte sich intensiv mit der Studioarbeit und absolvierte schnell über 300 Auftritte im Jahr. Ab 2013 mit seiner eigenen Bluesband unterwegs kam er schnell in Kontakt mit Blueslegenden wie Larry Garner oder Chris Farlowe und ging mit ihnen aus Tour.

Zwischenzeitlich wurden auch die Mitglieder der legendären Prog-Jazz-Rock-Band Colosseum auf Nick aufmerksam, was ihm letztendlich den Job als Keyboarder dieser großartigen Band einbrachte, mit der er bis heute regelmäßig tourt und aktuell gerade an einem neuen Album arbeitet.

Darüberhinaus ist Nick auch weiterhin bei diversen anderen Projekten involviert, sei es mit seiner Jazz-Fusion-Band Optimystic Visionaries, seinem Power-Blues-Trio oder auch weiterhin als Solokünstler. Als Solcher hat er 2023 sein Soloalbum „Influential Guidance“ veröffentlicht, das in der Musikpresse großen Anklang fand und dessen Songs er zu einem großen Teil auch mit seinem Trio zum Besten gibt. Auf der Tour wird Nick begleitet von seinem Landsmann Steve Gibson am Schlagzeug. Gitarrist ist der in Österreich geborene und in Los Angeles lebende Sebastian Lorenz, in dessen Vita namhafte Künstler wie John Lee Hooker Jr., Creed Bratton, Jamie Jones Elliot Easton u.a. stehen.