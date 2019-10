Nick Woodland bei Blues in Town

× Erweitern Copyright Nick Woodland Nick Woodland

Nick Woodland ist ein legendärer Gitarrenvirtuose mit fast 50 Jahren Bühnenerfahrung. „Der lässigste, beste und vielseitigste Rhythm’n’Blues-Gitarrist weit und breit“ (Süddt. Zeitung). Als der in London geborene Sänger und Gitarrist in den 70er-Jahren nach München kam, war die bayerische Landeshauptstadt gerade auf dem Weg, eine dynamische Musikmetropole zu werden. Hier fand er den perfekten Nährboden für seine kreative Arbeit. Nick Woodland ist eine eigentümlich-aparte Mischung aus schwarzem britischen Humor und bayerischem Querkopf. Sein authentischer und origineller Stil spiegelt sich auch in der Besetzung von Nick Woodlands Band wider: Bass spielt Tom Peschel, der mit seinen gefühlvollen Lines die lässige Grundlage für Woodlands Höhenflüge an der Gitarre legt. Für den Groove ist Chris Stöger zuständig, der sein Drumset in einem Facettenreichtum zu bedienen weiß, der seinesgleichen sucht. Und schließlich ist da noch Woodlands alter Weggefährte Klaus Reichardt an den Keyboards und der Pedal Steel Guitar, die dem Sound der Band noch einmal eine ganz ureigene Note verleiht. Das musikalische Ergebnis dieser wohldurchdachten Mischung ist dreckiger Blues, temperamentvoller Country und virtuoser Folk, gewürzt mit Reggae- und Surf-Rock-Anleihen.

Weitere Infos im Internet: www.bluesintown.de