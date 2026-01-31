Nickel und Horn, Detektive mit Durchblick

Ein weitsichtiges Meerschweinchen und ein kurzsichtiger Papagei: das sind Nickel und Horn. Sie leben bei Herrn Locke, einem Detektiv im Ruhestand. Dessen Hund Schlappi wacht darüber, dass bloß nichts die Rentnerruhe stört.

Als dem Nachbarjungen Paul dann aber sein Hinterafrikanisches Pupsetier geklaut wird, machen sich Nickel und Horn mit ihren vielseitig einsetzbaren Brillen selbst als Detektive an die Arbeit. Werden Nickel und Horn den Fall lösen?

© Florian Beckerhoff/Barbara Scholz, Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, Stuttgart, 2017

Interaktive Vorlesestunde für Kinder ab 6 Jahren.