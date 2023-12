Nicklas Sahl (DK)

Nach seinem Auftritt als Support-Act für Tina Dico beim HafenSounds-Festival kommt der dänische Singer-Songwriter Nicklas Sahl auf seiner Solotour zurück nach Reutlingen.

Niklas Sahl ist derzeit einer der größten Breakthrough Artists der dänischen Musikszene - seit seinem Debüt im Jahr 2018 sind seine Songs unaufhaltsam in die Ohren und Herzen seiner Fans gewandert. Der Erfolg des Musikers speist sich unbedingt aus seiner mitreißenden Performance: Live beschert Nicklas Sahl eines dieser Erlebnisse, an die man sich lange erinnert. Mit seiner Gitarre und seiner unglaublichen Stimme zeigt er sofort sein Starpotential und es war nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn hier in Deutschland genauso auf Festivals und Touren sehen wie in Dänemark.

Nach seinem Debut-Album „Planets”, das Gold-Status verbuchte, war er der zweit-meistgespielte Musiker im dänischen Radio. 2020 legte er das Album „Unsolvable“ nach und knackte mit „Four Walls“ die #1 der dänischen Airplay- Charts. Im Mai 2022 folgte das nächste Album „God Save The Dream”. Danach releaste der talentierte Däne die Singles „Quit Sugar“, „Miss Her“ im Duett mit Maximilian, „Mercy“ und die auf dänisch gesungenen Klavierballade „København, Min Ven“. Seine ersten Shows hierzulande spielte der Singer-Songwriter u.a. auf dem Reeperbahn Festival, als Opener für Tina Dico, Max Giesinger und Michael Schulte und war im ZDF in Berlin und 2021 bei vier ausverkauften Konzerten im Nochtspeicher in Hamburg zu Gast. Mittlerweile geht Nicklas Sahl zuweilen auch mit seiner coolen Backingband auf Tour - sein Sound ist dadurch noch vielfältiger. Sein frischer und zugleich zeitloser Pop mit klassischer Instrumentierung steckt in auf den Punkt servierten und catchenden Kompositionen, die sich schnell auf der Repeat-Liste finden. Dass Paul Simon seine Inspiration ist, glaubt man dem sympathischen Musiker gern, aber auch eine Dosis Mika oder Olly Murs stecken in der Musik des dänischen Stars. Die Richtung ist klar – für Nicklas Sahl geht es kontinuierlich nach oben. Nach seiner ersten eigenen Headliner-Tour im April 2023 mit Band und erneuten Supportshows den Sommer über für Landsfrau Tina Dico, die er solo bestreitet, geht er 2024 auf eine weitere Deutschland-Tour – Nicklas Sahl, solo mit seiner Gitarre und neuen Songs im Gepäck bestätigt er acht Shows in Deutschland. Darauf darf sich die immerzu wachsende Anzahl seiner hiesigen Fans freuen!