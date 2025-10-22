Im vergangenen Herbst hat NICKLESS’ musikalische Zukunft ordentlich Fahrt aufgenommen. Seine Single "Don't Stop The Car" ging viral, eroberte Streaming-Plattformen weltweit und erschloss ihm ein völlig neues Publikum. Plötzlich hallte sein Sound über die Schweizer Landesgrenzen hinaus – ein Erfolg, der sich aktuell auch in internationalen Konzertauftritten manifestiert.

Mit "Caroline" knüpft der Zürcher Künstler an dieses Momentum an und vertieft seinen Sound mit konsequenter Präzision. Die neue Single bleibt dem nostalgischen 80er-Jahre-Vibe treu und dokumentiert, wie NICKLESS seine musikalische Identität in den vergangenen Monaten geschärft hat. „Ich wollte schon immer eine echte 80er-Ballade mit einem richtig nostalgischen Musikvideo erschaffen", erklärt er.

Besonders wichtig für NICKLESS: Seine Kompositionen werden nicht nur gehört, sondern geteilt. „Ich spüre, dass ich endlich eine Community gefunden habe, die versteht, was ich musikalisch transportieren möchte. Das bedeutet mir enorm viel." Diese Weiterentwicklung zeigt sich auch an seinen Shows: Jahrelang hat sich das Publikum bei Konzerten "Waiting" gewünscht – nun hat sich ein anderer Track in die Herzen seiner Fans gestreamt. "Caroline" beweist, dass NICKLESS seinen künstlerischen Spielplatz gefunden hat und seinen Weg mit Überzeugung weiterverfolgt. Die Single erscheint am 11. April und wird auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar sein.

Der Zürcher Musiker Nicolas Kneringer begann seine Karriere als Singer-Songwriter, bevor er sich zunehmend in den Klangkosmos der 1980er Jahre vertiefte. Nach einer Phase der künstlerischen Neuorientierung und dem überraschenden Erfolg von "Don't Stop The Car" beweist er mit "Caroline", dass er seinen Stil gefunden hat. Als singender Drummer mit seinem charakteristischen 80s-Sound bleibt NICKLESS seinen Ursprüngen treu und dehnt gleichzeitig sein musikalisches Spektrum kontinuierlich aus.