Mit „Durchbruch“ zeigt das Kulturhaus Schwanen von Freitag, 12. Juni, bis Mittwoch, 22. Juli 2026 im 1. Obergeschoss eine Ausstellung des jungen Malers Nico Birk.

Die Vernissage beginnt am Freitag, 12. Juni, um 19 Uhr bei freiem Eintritt mit einem Künstlergespräch & musikalischer Begleitung. Unter dem Label „Junge Kunst im Schwanen“ gibt die Ausstellung Einblick in eine Malerei, die innere Zustände, Brüche und mögliche Übergänge sichtbar macht.

Nico Birk, 25 Jahre alt und in Esslingen geboren, studierte von 2020 bis 2025 an der Freien Kunstakademie Nürtingen und war Gaststudent an der ABK Stuttgart bei Christian Jankowski. Er arbeitete als Assistent für Anette C. Halm, ist heute unter anderem als Kunstlehrer tätig und kuratiert für Art28 in Tübingen. Seine bisherigen Arbeiten waren stärker figürlich geprägt. Mit „Durchbruch“ zeigt sich nun eine Position, die ihre Bildsprache weiter verdichtet und Räume für Projektion, Irritation und Selbstbefragung öffnet.