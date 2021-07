Der 23-jährige Nico Laska weiß genau, was er will: Vielfältigkeit, sich weiterentwickeln und der Welt zeigen, was er kann.

Nach dem Release seiner Debut EP “FINE” ging es für den fast-Frankfurter erstmal auf die Straße. Ob als Support in Europa für Tim Vantol und Blackout Problems, als Mainact auf seiner Releasetour oder als Festivalliebhaber im Sommer: Nico Laska liebt die Bühne und das Publikum liebt ihn. Vielfältig springt er von Klavier zu Gitarre, von einer Duo- zu einer Bandbesetzung, ohne dabei den Fokus auf seine Songs zu verlieren.

Wo er sich für seine Debut EP noch ordentlich Zeit gelassen hat, legt er jetzt direkt nach. Im Juli 2020 veröffentlichte er seine zweite EP “GONE”, die eine thematische Fortsetzung des Vorgängers darstellt. Eine Livevorstellung der ersten beiden Songs „TASTE“ und „HIGH & STABLE“ konnte er bereits als Support von Wincent Weiss abliefern.

Für 2021 plant er eigene Shows, und wird uns mehr von seiner zweiten EP “GONE” vorstellen.

Mit einem Mix aus Pop, Rock und Hip Hop beweist er: Ganz egal in welches Genre man ihn steckt, seine einzigartige Stimme und die Art seines Songwritings machen aus jedem Song - Nico Laska.

Dies ist ein Konzert der Quellen Konzerte, gefördert von Neustart Kultur, Initiative Musik, Bundesregierung für Kultur und Medien.