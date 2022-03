Nico Laska - N I / C O TOUR 2022

Der 25-jährige Frankfurter Nico Laska widmet sich dem Thema aus seiner eigenen Sicht, mit seiner eigenen Geschichte.

Aus dem Mix aus Singer/Songwriter-Pop und Rock ist ein verschnörkeltes Pop-Konstrukt geworden, dass sich verschiedenster Einflüsse bedient, um zu etwas Größerem und Neuem zu werden. Das Ganze wird durch sein Songwriting gekrönt, welches ohne stumpfe Plattitüden auskommt, da es nicht bloß Texte sind, sondern Geschichten. Persönliche Momente,

in die er uns mitnimmt und sich zeigt, wie er ist. So schafft er es, die schier grenzenlose Energie seiner Live-Shows auf die Platte zu transportieren. Dabei vergisst er nie seine Fans, seine Gang mitzunehmen und eine einzigartige Nähe zu ihnen zu pflegen. Den Namen seines kommenden Debütalbums hat Nico Laska programmatisch gewählt: Es heißt „ N I / C O “. Denn das ist es, was er in seinem Debüt macht. Er stellt sich vor. Wer ist der Junge, der mit seiner Musik zum Mann wurde und mit jedem seiner Releases gewachsen ist. Er berichtet, wer ihn geprägt hat und erzählt von Liebe und Hass, von Hoffnung und Angst, von Freude und Depression.

Hey, my name is Nico and it’s nice to meet you! Welcome to my story, that I’m about to share with you!

Im Frühjahr 2022 wird das neue Album auf der dazugehörigen NI / CO Tour ausgiebig gefeiert!