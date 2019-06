Lea und Nico Santos lassen zum Abschluss am Sonntagabend die Herzen ihrer Fans höher schlagen. Unterstützt werden die beiden von Moritz Garth, der bereits um 18:15 Uhr auftreten wird. Im Anschluss ertönen die Hits von Nico Santos, wie „Rooftop“ oder „Safe“, mit denen er die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz stürmte. Lea bildet dann den Abschluss des Open-Air-Wochenendes. Mit den Liedern „Leiser“ und „Zu dir“ wird sie die Veranstaltunsgreihe ausklingen lassen.

Sein Überhit „Rooftop“ stürmte die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wurde in allen drei Ländern dafür mit einem Platin Award ausgezeichnet. Jetzt kommt endlich das Debütalbum von NICO SANTOS. Am 12. Oktober wird „Streets Of Gold“ veröffentlicht. Die gleichnamige Tour startet im April 2019!

Mit dem Album „Streets Of Gold“ zeigt sich NICO SANTOS facettenreich und doch stringent. Brilliant und kraftvoll produziert, stilistisch zwischen R’n’B, Rock und Soul changierend, war es vor allem seine zubeißende Stimme, die zu den Millionen sprach: Hier ist einer, der singt wie eine Raubkatze. In seinen Songs nähert sich NICO SANTOS Themen wie Liebe, Eifersucht, Identität, Credibility, Stolz, das Gesetz der Straße, die Geschichten der Nacht. Er selbst sieht das Album wie ein „in Musik gefasstes Tagebuch“.

Ab April wird der 25-jährige Ausnahmekünstler, der einer der erfolgreichsten Songwriter Deutschlands ist und nun endlich mit seiner eigenen Karriere durchstartet, in neun Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz live zu erleben sein. Wer ihn diesen Sommer schon auf dem ein oder anderen Festival gesehen hat, weiß, wieviel Power & Leidenschaft NICO SANTOSbei seinen Live-Auftritten an den Tag legt.