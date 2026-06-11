60.000 begeisterte Fans haben in den letzten Wochen die Arena-Konzerte von NICO SANTOS im Rahmen seiner Ride-Tour gefeiert! Jetzt legt das Multitalent direkt nach und kündigt für Herbst 2026 seine nächste Tour an. Aber bis dahin ist von ihm noch viel zu erwarten, denn es wird nicht nur ein neues Album von NICO SANTOS, sondern auch das erste Album von Santos erscheinen – und dann natürlich auch live auf der Tour zu erleben sein.

Das sind großartige Neuigkeiten für alle, die den Entertainer und seine außergewöhnliche Live-Show der "Ride"-Tour erlebt haben – und auch für diejenigen, die ihn verpasst haben! Denn die einzigartige Energie, Atmosphäre und Leidenschaft bei NICO SANTOS’ Konzerten sollte jeder mindestens einmal erlebt haben. Das können mehr als eine halbe Million Besucher seiner Live-Shows bezeugen!

Er ist Sänger, Produzent, Songwriter und Live-Entertainer und jeder seiner Songs wird zum Hit! Ob als NICO SANTOS oder als sein deutschsprachiges Alias SANTOS, mit dem er schon mit "Die Sonne" die Chartspitze erreichte. Seine Songs gehen ans Herz und direkt ins Ohr. Seine Lieder wurden schon mehr als 1,5 Milliarden Mal gestreamt und für seine Songs erhielt Nico Santos bereist fünf Platin- und zehn Gold-Auszeichnungen!

Mit Hits wie "Home", "Rooftop", "Safe", "Better" und "Play with Fire" hat NICO SANTOS nicht nur die Charts gestürmt, sondern auch Hymnen für eine ganze Generation geschaffen. Seine neuesten Singles "Human Being", "Geschlossene Augen" und "Ray of Light" zeigen einmal mehr, wie wandelbar der Singer-Songwriter ist und wie eindrucksvoll er kraftvolle, musikalische Botschaften vermitteln kann.

Authentisch und leidenschaftlich bringt NICO SANTOS eine energiegeladene Spielfreude auf die Bühne, die sich direkt auf das Publikum überträgt und damit eine einzigartige Stimmung erzeugt. Zusammen mit seiner langjährigen, sechsköpfigen Band interpretiert er seine Musik bei jeder Show neu und lässt die Fans seine Songs immer wieder aufs Neue erleben.

Dank dieser musikalischen Vielfalt und seiner besonderen Power zählt Nico Santos zu den besten Live-Künstlern des Landes. NICO SANTOS ist nicht einfach nur ein Sänger – er ist ein Künstler, der es versteht, Menschen mit seiner Musik zu berühren und ihnen das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein. Egal, ob man tanzen, lachen, träumen oder einfach den Moment genießen möchte – NICO SANTOS liefert den perfekten Soundtrack dafür. Auf seiner zweiten, großen Arena Tour 2026 wird NICO SANTOS nicht nur die Hits seiner zwei neuen Alben präsentieren, sondern nahbar und sympathisch eine Atmosphäre kreieren, wie es nur die allerwenigsten Live-Künstler schaffen.