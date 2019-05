Nicole Metzger

Bei Nicole Metzger & The French Connection dreht sich an diesem Abend im BIX alles um das faszinierende Thema "Mond".

Neben dem Van Morrison-Klassiker "Moondance" stehen weitere Hits aus dem Great American Songbook, wie "Fly me to the moon", "Blue moon" oder "Old devil moon", auf dem Programm.

Nicole Metzger zählt zu den großen Sängerinnen des deutschen Jazz. Martin Kunzler, Autor des Rowohlt Jazz-Lexikons, schreibt über sie: "Nicole Metzger ist eine der komplettesten Sängerinnen jener Königsklasse namens Jazz-Mainstream auf der internationalen Szene. Aber trotz ihrer umwerfenden technischen Perfektion bleibt da stets die Magie spürbar, die Wärme von Stimme und Persönlichkeit."

Begleitet wird Nicole Metzger von "The French Connection", die das instrumentale Fundament für ihren einfühlsamen Gesang liefern: Jean-Yves Jung, der französische Tastenmagier besticht durch seine Stilistik und seine virtuose Improvisationskunst. Mit perlenden Läufen, gefolgt von akzentuierten Akkordfolgen begeistert er das Publikum immer wieder aufs Neue und wandelt mühelos zwischen einfühlsamen Begleitungen und grandiosem Solospiel. Außerdem in der Band: Jean-Marc Robin, der mit seinem Schlagzeug zu einer Einheit verschmilzt. Für ihn stehen nicht nur Rhythmik und Groove im Vordergrund, sondern er beflügelt die Formation auch durch eigene Schlagzeug-Sounds, Experimentierfreude und ausdruckstarke Soli. Jens Loh, der am Kontrabass rhythmisch wie solistisch gleichermaßen brillant ist, sorgt für einen erdigen Groove.

Den vier Künstlern ist es wichtig, sich gegenseitig Raum für Atmosphäre und spirituelle Inspiration zu lassen, um so aus dem Moment heraus für ihre Songs immer wieder neue Ausdrucksformen und Gestaltungsmöglichkeiten zu finden. Für sie stehen kreative Kommunikation, spontaner Austausch und Spaß im Mittelpunkt ihrer Musik – und das überträgt sich in Windeseile auf ihr Publikum.

Besetzung: Nicole Metzger (voc); Jean-Yves Jung (p); Jens Loh (b); Jean-Marc Robin (dr)

Mehr Infos unter: https://www.nicolemetzger.de/