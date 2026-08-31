Wir spüren es alle: Die Welt verändert sich – und nicht immer in eine Richtung, die wir zuvor für selbstverständlich hielten. Hart erkämpfte Werte geraten ins Wanken. Diversität, Gleichberechtigung, Offenheit und Toleranz stehen auf dem Prüfstand. Frauen verschwinden aus Führungspositionen, politische Entscheidungen werden einseitiger, der gesellschaftliche Ton rauer. Es ist ein Moment, den man in den USA bereits als „Vibe-Shift“ bezeichnet – eine spürbare, kaum greifbare Veränderung, die unser Miteinander, unsere Kommunikation und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt beeinflusst.

Mit ihrem zehnten Buch und gleichnamigen Bühnenprogramm „Time for Tacheles“ nimmt Nicole Staudinger das Zepter in die Hand. Deutschlands bekannteste Kommunikationstrainerin, die in den letzten elf Jahren Millionen Menschen schlagfertig gemacht und Kommunikation neu definiert hat, geht jetzt einen Schritt weiter: Sie zeigt, wie wir in dieser unübersichtlichen Zeit unsere Stimme behalten, gehört werden und wieder ins Spiel zurückfinden können.

Auf der Bühne präsentiert Staudinger zehn Strategien, die wachrütteln, ermächtigen und motivieren, die eigene Haltung zu schärfen und aktiv mitzuwirken. Es geht um mehr als Schlagfertigkeit – es geht darum, Haltung zu zeigen, Mut zu beweisen und gemeinsam neue Regeln zu definieren. Ein Abend voller Klarheit, Humor und Herz, der direkt, ehrlich und unbequem ist – eben Tacheles.

„Time for Tacheles“ ist ein Aufruf, sich nicht zurückzuziehen, sondern das Wort zu ergreifen. Für eine Gesellschaft, die frei, bunt, gleichberechtigt und demokratisch bleibt. Für jeden, der spürt, dass wir alle gefragt sind – und der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Direkt. Witzig. Ehrlich. Aufrüttelnd. Nicole Staudinger zeigt, wie wir in Zeiten des Vibe-Shifts wieder ins Gespräch kommen – und die Welt ein Stück besser mitgestalten können.