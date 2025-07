Ein alter Bekannter, ein treuer Gast pflanzt sich in den Kowa Garden. Wer schon mal dabei war, weiß, was kommt. Niconé macht sein eigenes Ding – irgendwo zwischen Clublegende und Enfant terrible. Nicht laut, aber präsent. Nicht glatt, aber immer auf Punkt. Eigenwillig, unberechenbar, direkt. Kein Kompromiss, kein Kalkül – einfach Niconé. Wir freuen uns, ihn wieder bei uns zu haben. Love it or leave it.

Line-up

Niconé

Beyond us