Angeführt von den beiden einzigartigen Saxophon-Stimmen von Niculin Janett und Tenor-Saxophon-Maestro Rich Perry, kreiert das Niculin Janett Quartet einen unverwechselbaren Klang, der von zarter Schärfe, raffinierter Eleganz und soulvoller Wärme geprägt ist.

Die verspielten Improvisationen der beiden Saxophonisten, subtil untermalt von der treibenden Rhythmusgruppe bestehend aus Lisa Hoppe und Philipp Leibundgut, verweben sich mit (und lösen sich aus) Janetts Kompositionen, um eine sich ständig verändernde Landschaft melodischer Entdeckungen zu schaffen.

Niculin Janetts musikalische Kollaboration mit Rich Perry erstreckt sich mittlerweile über zehn Jahre. In dieser Zeit haben die beiden Saxophonisten ein symbiotisches, beinahe traumwandlerisches Zusammenspiel entwickelt, welches in "Toxicology Report", dem vierten Album der Band, zur Geltung kommt. Die Musik verarbeitet und reflektiert Zeiten der Veränderung. Sich selbst treu bleibend, tut Niculin Janett dies wie immer mit einem Augenzwinkern, wodurch nicht nur die schweren, sondern auch die absurden und amüsanten Dinge der Innen- und Aussenwelt ihren Ausdruck finden.

Niculin Janetts Kompositionen sind somit auch ein Aufruf zur Selbstreflexion, zur Auseinandersetzung mit der eigenen Gefühlswelt. Daraus entstehen musikalische Gespräche unter den Musikern, welche auf verspielte, seriöse und wagemutige Weise zu sagen versuchen, was mit Worten nur schwer auszudrücken ist.