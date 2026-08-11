Paul, ein eigenwilliger Tüftler, wohnt allein in einem alten Ballonkorb.

Statt neue Dinge zu kaufen, sammelt er Geräusche, repariert und baut alles aus kaputten Gegenständen.

Upcycling ist für ihn nicht nur ein Hobby, sondern einfach selbstverständlich, weil: Paul schmeißt nichts weg! Paulina lebt in einer ganz anderen Welt: Sie ist abenteuerlustig, liebt alles Neue, erzählt gerne Geschichten und träumt davon, zu reisen. Zufällig landet sie bei Pauls Ballonkorb. Ob die Zwei sich verstehen?

Endlich, nach ihrem phänomenalen Auftritt bei den Literaturtagen 2022 mit „Wolle und Gack“ ist das Musiktheater Lupe aus Osnabrück wieder zu Gast in Heidenheim. Dieses Mal haben sie ihr upgecyceltes Musiktheaterstück im Gepäck: „Nie genug von Sumsebar“.