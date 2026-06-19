»Nie genug« ist ein selbst entwickeltes Jugendtheaterstück über Leistungsdruck, Selbstoptimierung und die Suche nach Sinn. Über eine Generation, die sich im Dschungel der Möglichkeiten verloren fühlt – und den Mut hat zu fragen: Ist das wirklich alles? Arbeiten, um genug Geld zu haben, Dinge zu konsumieren, von denen wir viele nicht wirklich brauchen. Wollen wir unsere Lebenszeit dafür investieren oder gibt es da mehr …

Mit eindringlichen Szenen, chorischen Momenten, Gesang, Musik und tänzerischen Elementen bringen engagierte junge Menschen ihre Gedanken, Zweifel und Visionen auf die Bühne. Persönlich. Politisch. Poetisch. Ein Abend, der nicht nur zu- schaut – sondern herausfordert. Und vielleicht eine neue Frage stellt: Was wäre genug?