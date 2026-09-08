Nie war Früher schöner als Jetzt. Mit Oliver Kalkofe

Wir hatten zwar nix, aber davon jede Menge – oder etwa nicht? Oliver Kalkofe, SPIEGEL-Bestsellerautor und Boomer-Boy durch und durch, begibt sich in seinem neuen Buch auf eine Zeitreise in die eigene Jugend.

Zwischen Vokuhila, Dauerwelle, Mettigel und Sendeschluss stellt er sich – und einer ganzen Generation – die entscheidende Frage: War früher wirklich mehr Lametta, oder haben unsere Erinnerungen einfach ein paar unschöne Details gelöscht?

Mit gewohnt drastischer Komik und scharfer Beobachtungsgabe nimmt Kalkofe die vermeintlich goldenen Boomer-Jahrzehnte auseinander – persönlich, satirisch und mit viel Herz. Dabei öffnet er nicht nur sein eigenes Fotoalbum, sondern hält der ganzen Generation den Spiegel vor: Waren die Blöden damals wirklich schlauer als heute, oder trinken wir uns die 70er und 80er nur schön?

Ein Abend voller Nostalgie, Selbstironie und bissigem Humor – Oliver Kalkofe live, wenn er sein Boomer-Herz für uns öffnet.