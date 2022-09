Niedeckens BAP in Heilbronn in der Harmonie

Seit mehr als viereinhalb Jahrzehnten gehört BAP-Sänger Wolfgang Niedecken zu den beliebtesten Musikern der deutschen Rockszene.

Nachdem er am 30. März endlich seinen 70. Geburtstag mit einem großen Konzert in der Kölner Lanxess Arena als 70+1-Fest nachfeiern konnte, ist die Band nun im Sommer und Herbst auf „Schließlich unendlich“-Tour. Am Montag, 31. Oktober kommt Niedeckens BAP um 20 Uhr auch in die Heilbronner Harmonie.

1976 schart Sänger und Songschreiber Wolfgang Niedecken einige Amateurmusiker aus dem Köln-Bonner Raum um sich. Nach den ersten Auftritten im Jahr 1977 wird die daraus entstehende Band BAP schnell zu einer Größe des Kölsch-Rock. Seither geht die Gruppe in wechselnder Besetzung regelmäßig auf Tour, seit 2014 unter dem Namen Niedeckens BAP.

Nachdem 2019 die ausführliche „Live & deutlich“-Tour mit einem herrlichen Sommer-Open-Air in Bonn zu Ende ging, mussten Niedecken und seine Band erst mal eine fast dreijährige Tourneepause einlegen, ehe es jetzt mit der „Schließlich unendlich“-Tour endlich wieder losgeht.

Bei den Konzerten kommt dann auch die bewährte BAP-Besetzung wieder zusammen, die auf dem im September 2020 veröffentlichten Album, „ALLES FLIESST“, zu hören ist. Auch der wieder geneseneBassist Werner Kopal, der den ersten Teil der vergangenen Tour krankheitsbedingt aussetzen musste, wird dann wieder neben Bandgründer Wolfgang Niedecken, Keyboarder Michael Nass, Gitarrist Ulrich Rode, Multi-Instrumentalistin Anne de Wolff und Schlagzeuger Sönke Reich „affrocke“, um es mit dem Titel des 1991 erschienenen BAP-Live-Albums zu sagen.

Besonders freut sich Niedecken darüber, dass bei der „Schließlich – unendlich“-Tour auch die drei Bläser wieder mit dabei sind. Denn Axel Müller (Saxophon), Christoph Moschberger (Trompete) und Johannes Goltz (Posaune) haben mit ihrem kraftvoll-dynamischen Spiel nicht nur die „ALLES FLIESST“-Songs veredelt, sondern sorgten bereits bei der letzten BAP-Tournee live für neue Klangfarben und mächtig Druck – bestens dokumentiert auf dem Nummer-eins-Album „Live & deutlich“ aus dem Münchner Circus Krone von 2018.

Zeit genug für ein Liveprogramm, das keine Wünsche offen lässt. So haben Niedeckens BAP erneut Shows geplant, die die Drei-Stunden- Marke überschreiten werden. „Wir wollen den Rock’n’Roll feiern, denn wenn wir eines aus den Corona-Jahren gelernt haben, ist das Demut und nichts für selbstverständlich halten.“