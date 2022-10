Best of Chopin mit Vladimir Mogilevsky

Nach den Tourneen 2012 und 2013 mit seinem Programm "Best of Chopin", das vom Publikum enthusiastisch gefeiert wurde, spielt der russische Ausnahmevirtuose Vladimir Mogilevsky erneut die beliebtesten Werke Chopins.

Zu Ehren des vor 212 Jahren geborenen Komponisten haucht er dessen Kompositionen neues Leben ein.

Erleben Sie Mogilevskys beeindruckende Kunst bei einem feierlichen Konzert für die ganze Familie. Genießen Sie zusammen mit Ihren Lieben traumhaft musikalische Stunden.

Vladimir Mogilevsky wurde bei zahlreichen internationalen Festivals und Wettbewerben ausgezeichnet. Zum Beispiel wurde sein Duorecital mit Vadim Repin während des Int. Sommerfestivals in Ohrid mit dem "Grand Prix" für das beste Festival-Konzert ausgezeichnet. 2004 wurde Mogilevsky in Berlin mit dem Int. Musikpreis "Für große Erfolge in der Musikkunst" ausgezeichnet.

Sein vielschichtiges Repertoire beinhaltet unter anderem Werke von Haydn, Mozart (KV 459, KV 488, KV 503, KV 595), Beethoven (op. 19), Schubert, Chopin, Tchaikovsky (op. 26, op. 44), Darium Millhaud, Strauss, Hindemith, Bartok, Khrennikov und Shostakovich.

Er gab seine Debüts in fast allen europäischen Ländern, Mexiko, Israel, Türkei, China und in Süd-Afrika. In

Deutschland tritt er regelmäßig in großen Häusern auf.

So bespielte er z.B. bereits die Philharmonie Berlin, das Konzerthaus Berlin, das Gewandhaus Leipzig, die Münchener Philharmonie, den Herkulessaal München, die Liederhalle Stuttgart, die Laeiszhalle Hamburg, die Bremer Glocke, die Tonhalle Düsseldorf, das Kurhaus Wiesbaden, die Historische Stadthalle Wuppertal, das Konzerthaus Dortmund, den Sendesaal im NDR Hannover, die MuK Lübeck, die Philharmonie Essen, die Beethovenhalle Bonn, die Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld, die Stadthalle Magdeburg, den Gürzenich Köln und die Händel-Halle in Halle an der Saale.

Neben seiner Konzerttätigkeit unterrichtet Vladimir Mogilevsky ebenso weltweit die Meisterklasse und ist Jury-Mitglied bei verschiedenen Wettbewerben. Er komponiert und improvisiert; außerdem gilt seine Leidenschaft dem Jazz. Sogar der legendäre Oscar Peterson, den Vladimir kennenlernen durfte und dem er einige seiner Werke widmete, hat die Musik von Mogilevsky sehr wertgeschätzt und diese in sein Archiv der kanadischen

Nationalen Bibliothek im Jahre 1997 aufgenommen.

Seine Interpretationen haben u.a. bereits Bundespräsident a. D. Johannes Rau, Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder sowie den ehemaligen Vizekanzler und Außenminister Klaus Kinkel begeistert.

Vladimir Mogilevsky ist ein offizieller Künstler des renommierten Flügel- und Klavierherstellers Steinway & Sons.

Programm "BEST OF CHOPIN"

I. Teil

Werke von FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849)

4 Nocturnes:

1) b-moll, op. 9 Nr.1

2) Es-Dur, op. 9 Nr.2

3) f-moll, op. 55 Nr.1

4) cis-moll, op. posh

Polonaise A-dur, op. 40 Nr.1 ("Militärisch")

8 Préludes aus op. 28:

1) h-moll, Nr. 6

2) A-dur, Nr. 7

3) e-moll, Nr. 4

4) es-moll, Nr. 14

5) Des-Dur, Nr. 15

6) Fis-Dur, Nr. 13

7) As-Dur, Nr. 17

8) c-moll, Nr. 20

Polonaise fis-moll, op. 44

II. Teil

Romanze Larghetto aus Klavierkonzert Nr. 1 e-moll, op. 11 /Bearbeitung für Solo Klavier von Vladimir Mogilevsky)

7 Walzer:

1) "Grande valse brillante" a-moll, op. 34 Nr. 2

2) h-moll, op 69 Nr. 2

3) cis-moll, op 64 Nr. 2

4) f-moll, op 70 Nr. 2

5) Des-Dur, op. 64 Nr. 1 ("Minutenwalzer")

6) As-Dur, op. 69 Nr. 1

7) "Grande valse brillante" Es-Dur, op. 18

Polonaise As-Dur, op 53 ("Heroische")