Württemberg trifft Baden - neue Begegnungen, neue Kompositionen, neue Musik

18.15 Uhr – Konzerteinführung mit Dr. Rafael Rennicke (SWR2)

Dauer: ca. 15 Minuten

Mit freundlicher Unterstützung: Baden-Württemberg Stiftung, Stiftung Landesbank Baden-Württemberg

Der Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart feierte 2019 sein 30jähriges Bestehen. Seit Beginn in freier Trägerschaft legt das Ensemble Wert auf sein ökumenisches Profil: die Offenheit zwischen den Konfessionen, den Kontakt zu anderen Religionen und den Austausch mit anderen Kulturen und kulturellen Strömungen.

Auch musikalisch blickt der Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart beständig über den eigenen Tellerrand: zum 25jährigen Jubiläum hat er den Komponisten Gregor Hübner mit dem Auftrag für ein neues Werk für Knabenchor und Streichquartett ausgestattet.

Die „Six Songs of Innocence“, in New York uraufgeführt, erweitern die musikalische Sprache des Chors hinein in die Welt des Jazz.

Gemeinsam mit dem am Freiburger Ensemblehaus beheimateten ensemble recherche wagen sich die jungen Sänger nun an avantgardistische, Neue Musik heran.

Die KomponistInnen Meike Senker, Tobias Krebs, Sophie Youjung Lee und Olga Riazantceva-Schwarz wurden beauftragt, speziell für die Anforderungen der beiden Ensembles neue Werke zu komponieren.

Die Ergebnisse werden in Konzerten in Stuttgart und Freiburg präsentiert: Stücke mit geistlich-spirituellem Inhalt, die mit ihren wechselnden, flexiblen Besetzungen auch nachhaltig einen festen Platz im Konzertkalender, nicht nur im deutschen Südwesten, bekommen werden.