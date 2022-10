Martha Argerich, Klavier / Mischa Maisky, Violoncello

Programm:

Beethoven - Sonate für Violoncello und Klavier D-Dur op. 102/ 2

Debussy - Sonate für Violoncello und Klavier d-Moll

Chopin - Sonate für Violoncello und Klavier g-Moll op. 65

Beim Stichwort Chopin- Wettbewerb kommt einem fast unweigerlich ein Name in den Sinn: Martha Argerich. Eine der größten Pianistinnen der Zeit und seit mehr als 70 Jahren auf allen bedeutenden Bühnen der Welt präsent, verbindet sie eine große Freundschaft mit Mischa Maisky, seinerseits eine legendäre Figur seiner Zunft. Diese beiden Ausnahmekünstler zusammen in einem Duo-Abend zu sehen und zu hören, verspricht ein lange nachklingendes Erlebnis.