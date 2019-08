Niereich in Heilbronn

Loyalität ist heute schwer zu finden, deswegen lieben wir es um so mehr, wenn große DJ´s, die schon ganz früh bei uns angefangen haben auch nach dem Durchbruch noch gerne in unsere bescheidene Hütte zurückkehren! Der österreichische Künstler Niereich ist einer von Ihnen! Peter alias Niereich, hat einmal die ganze Welt bespielt und quasi zwischendurch, auf Labels wie; 100% Pure, Kombination Research, Intacto Records, Sleaze Records, Nachtstrom Schallplatten, Affin, Micro.Fon, Overdrive und vielen mehr veröffentlicht....lange Rede kurzer Sinn: NIEREICH KOMMT und es wird 100% wild und Techno! Außerdem mit von der Part(y)ie ein weiterer Weltenbummler, Ladies & Gents please welcome back at Home, unseren Liebling: Emanuele Rizzo. Jason Philips aus Jena macht die bunte und weit gereiste Runde der Nacht komplett!