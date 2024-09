Nierensteine-Welche Ernährung ist richtig?

Nierensteine entstehen, wenn Stoffe, die normal im Harn gelöst und ausgeschieden werden, auskristallisieren und sich im Nierenbeckensystem ablagern.

Oft liegt das an einer zu geringen Flüssigkeitszufuhr. Manchmal kann auch eine zu hohe Konzentration an harnlöslichen Stoffen die Ursache für die Nierensteine sein. Neben einer reichlichen Flüssigkeitszufuhr, kann mit einer angepassten Ernährung der Neuentstehung von Nierensteinen entgegengewirkt werden. Durch gezielte Auswahl der Lebensmittel, wird der pH-Wert des Harns verändert, so dass die ausscheidungspflichtigen Stoffe in gelöster Form bleiben. Erfahren Sie welche Getränke und Lebensmittel dafür geeignet sind!