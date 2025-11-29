Night of Black Metal Pt. II

Der Winter naht und das Übelmesser öffnet erneut seine Pforten für den zweiten Teil der Black Metal Night.

Mit Nema aus Aalen beginnt die Nacht – Post Black Metal, der wie ein finsterer Sturm über das Publikum hinwegzieht.

Halls of Oblivion sind längst keine Unbekannten mehr, auf Tour mit Leaves Eyes konnten sie über die Grenzen hinaus auch in Europa neue Fans gewinnen und beehren uns nun erneut um eine düstere Atmosphäre zu erzeugen.

Nach einer eher zurückhaltenden Einleitung versetzt die Band den Zuhörer gegen Ende in atmosphärischere und akustischere Gefilde, bevor sich die vielseitige Dämmerung entfaltet.