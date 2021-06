× Erweitern Burlesque

. . . ungezwungen & ungeniert!!! Bohéme in einem Szene Underground Club! Lasst Euch unterhalten und inspirieren mit Art & Performance, Begegnung & Austausch. Unser Anspruch ist die Kunst der Unterhaltung oder besser, Unterhaltung mit Kunst.

The Night Of Dark Burlesque – Rock Edition am Sa. 30.10.2021

Das Zusammentreffen der besonderen Art: Dark Burlesque trifft Rock, die Stuttgarter Burlesquekünstlerinnen bringen zusammen mit der Rockband Badge 7 ein außergewöhnliches Event auf die Bühne. Zum ersten Mal findet in Stuttgart eine Burlesqueshow statt, bei der die Künstlerinnen live von einer Rockband begleitet werden.

Mit dabei ist die Ikone des Stuttgarter Burlesque, die großartige Raunchy Rita mit einem ihrer Signature Acts, den sie nicht nur in Stuttgart, sondern auf vielen Festivalbühnen in ganz Europa gezeigt hat. Lasst euch dieses einmalige Event nicht entgehen.

Lineup:

Belle Larouge

Bald Black Mamba

Barbarella Bling

Curly Curvy

Fara Feline

K.C. Radford

Lucia Island

Malou Meloni

Red Kiki

Wassilissa Wilde

Durch den Abend führt Euch, die Mistress of Dark Burlesque: Belle Larouge. Als Vertreterin des Neo Burlesque steht sie für das neue und ungewöhnliche dieser höchst erotischen Kunstform. In der aufblühenden Stuttgarter Burlesque Szene hat sie sich bereits einen festen Platz, auch durch Auftritte im Corso Cabaret und Shows wie dem Boudoir Extraordinaire, erarbeitet.

• freie Platzwahl

• Einlass: 20:00 Uhr

• Beginn: 20:30 Uhr