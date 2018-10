Night of Freestyle – Super Heroes Tour

Die Superstars der Freestyle-Szene in Stuttgart

Über 50.000 Fans strömten 2017/2018 zu den Night of Freestyle Shows in 8 Deutschen Städten, um die Fahrer mit den verschiedensten Gefährten über die Rampen springen und flippen zu sehen.

Nach der ausverkauften Premiere im Februar 2018 wird die Night of Freestyle am 23.02.2019 mit einer neuen Show in die Hanns-Martin-Schleyer Halle nach Stuttgart zurückkehren.

Der Level von atemberaubenden Stunts und Tricks wird in der Saison 2018/2019 nochmals für Euch erhöht! Dazu haben wir die Superheroes der verschiedensten Disziplinen, wie Freestyle Motocross, Mountainbike, BMX, Snowmobile, Quad und Buggy eingeladen, ihre besten Tricks zu präsentieren. Natürlich wollen aber auch jede Menge Herausforderer gegen sie antreten und versuchen, den Titel des Superheldens für sich zu gewinnen.

Deshalb braucht sich das neue Programm auf keinen Fall zu verstecken, denn geplant sind neue Body Varials auf dem Motorrad, ein Double Backflip auf dem Motorrad, Triple Backflips mit dem BMX, Double Frontflips auf dem Mountainbike und ein Frontflip oder sogar ein Double Backflip mit dem Buggy. Und auch das spanische Tandem Duo Antonio Navas und Rocky Florensa tüfteln über den Sommer hinweg an neuen, atemberaubenden Tricks.

Was auf Grund der geringen Deckenhöhe der Schleyer-Halle im Februar 2018 noch unmöglich schien, werden wir in der kommenden Saison für Euch möglich machen: Einen Frontflip auf dem Motorrad! Durch Änderungen an der Rampe werden auch die Zuschauer in Stuttgart in der Saison 2018/2019 einen Frontflip zu sehen bekommen und vielleicht dürfen wir uns da ja auch schon auf ein paar Frontflip Kombinationen freuen.

Natürlich wird das sportliche Spektakel auch weiterhin von einer gigantischen Pyro- und Lasershow garniert und auch da sind ein paar neue Überraschungen geplant.