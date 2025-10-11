Die Abendsterne laden ein zur »Night of Happy Music«!

Mit dabei sind nicht nur die Abendsterne selbst, sondern auch ihre Formationen stellaNova, Starlights und Sternschnuppen, die gemeinsam für ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm sorgen werden. Freuen Sie sich auf einen Abend voller Energie, Gefühl und »Happy Music« pur – präsentiert von Chören, die für ihre musikalische Qualität und mitreißende Bühnenpräsenz bekannt sind.