20. Night of music

Zum 20. Mal findet der große Musikspaß in Öhringen statt. 13 Bands und Künstler aus allen Bereichen der Musik, verwandeln die Innenstadt in ein Eldorado der Feierwilligen. Von aktuellen Top 40 Bands, bis zu gepflegten Oldies über Rock bis Soul.

Die begehrten Bändchen gibt es ab Mitte Februar in jedem teilnehmenden Lokal beim Music Store im Zeitgeist in Öhringen, beim Medienpartner der „night of music“, der Hohenloher Zeitung und im Internet unter: www.reservix.de sowie bei allen Reservix – VVK-Stellen in Süddeutschland. Das Ticket berechtigt zum Eintritt in alle teilnehmenden Lokale.

Die Night of Music in Öhringen begeht in diesem Jahr ihr 20jähriges Jubiläum. Am Freitag, 26. April verwandeln 15 Bands und Künstler aus allen Bereichen der Musik die Innenstadt in ein Eldorado der Feierwilligen. Die Beat Brothers spielen bereits zum 6. Mal im Haus an der Walk und werden als High- light angekündigt.

Die Beat Brothers feierten im letzten Jahr ihr Bühnenjubiläum und gaben unter anderem ein fulminantes Konzert bei der Night of Music in Öhringen. Und weil es so schön war, gibt es am Freitag, 26. April an glei- cher Stelle – im Haus an der Walk - gleich noch ein Konzert mit Arno, Chris, Franz und Günni.Die Beat Brothers sind in Öhringen und Umgebung für ihre super Konzerte bekannt. Zahlreiche Besucher standen im letzten Jahr Schlange vor dem Haus an der Walk, um die vier „Brüder“ zu erleben. Über 40 Jahre stehen sie jetzt auf der Bühne, und sie sind noch kein bisschen müde. Sie sind professionell und sympa- thisch, authentisch und charmant und spielen hauptsächlich Gitarrenmusik von 1960 bis heute. Wer sie je- doch in die Sixties-Schublade ablegen möchte, überzeugt sich am besten persönlich vom Gegenteil. Denn inzwischen sind auch aktuellere Titel im Repertoire, wie zum Beispiel von Coldplay, von Avicii, von Alice Merton, von Adele oder von Alien Boy.

The Beat Brothers – ein echtes Highlight!