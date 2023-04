Night of the Bands - Kneipentour

Dir Firma HERO Textil AG und das Stadtmarketing Crailsheim präsentieren die Night of the Bands 2023! 15 Lokale mit 13 Live Bands und 2 DJs machen in Crailsheim die Nacht zum Tag.

Auftackt ist das Frühlingskonzert der Bürgerwache im Ratssaal im Crailsheimer Rathaus um 18.30 Uhr. Der Eintritt hierzu ist frei. Ab 21 Uhr geht es dann in den teilnehmenden Lokalen los. Eintrittsbändchen im Vorverkauf erhält man im Stadtmarketing Büro, Hoffmanns Cafebar oder bei GÖTZ Optik & Akustik. In den teilnehmenden Lokalen an der Abendkasse. Für die Nachtschwärmer mit Bändchen gibt es ab Ab 2 Uhr in der Crailsheimer Diskothek Apfelbaum/Factory freien Eintritt.

Teilnehmende Lokale: Hoffmanns Cafebar, Schächtele Bar, Stern, Bartenders, My Way Bar, Horäffle, Look, Engel Keller, Fässle, Ratskeller, Irish Pub, Pizzeria Da Jhon, Zentrum, Disko Apfelbaum/Factory.