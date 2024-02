Besucher*innen jeden Alters sind eingeladen, unter dem Motto „Night of the Living Pictures and Sculptures“ zur späten Stunde Kunst im öffentlichen Raum zu entdecken. Was passiert, wenn nur der Lichtkegel der Taschenlampen auf die Werke gerichtet wird und alles drum herum im Dunkeln versinkt? Wird das innere Leuchten der Bilder geweckt? Wird ihre Wirkung verstärkt oder treten plötzlich neue, zuvor übersehene Aspekte ans Licht? Diese Entdeckungsreise der besonderen Art durch den Stadtraum ermöglicht eine spielerische Herangehensweise und lädt zu einem intimen Zwiegespräch mit der Kunst im Dunkeln ein.