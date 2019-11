Night Of The Proms 2019

× Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Night of the Proms 2017 www.moritz.de

Die Night of the Proms darf zurecht den Titel „Kulturelles Phänomen“ für sich in Anspruch nehmen. Das musikalische Spektakel ist in vielfacher Hinsicht einzigartig. Zu gleichen Teilen werden sowohl ernste Musik als auch Unterhaltungsmusik, zwei lange Zeit als unvereinbar geltende Stilrichtungen, miteinander vereint.

Die klassischen Hits werden von einem 75-köpfigen Sinfonieorchester mit Chor interpretiert, unterstützt von einer Rockband und Pop-Stargästen. Der nahtlose Brückenschlag von populärer Klassik zu Pop-Klassikern wird seitens des Publikums mit einer lebhaften Begeisterung untermalt.

Die Night of the Proms bietet faszinierende Unterhaltung auf höchstem Niveau in einem grandiosen Konzert-Sound. Dieses Event ist europaweit einzigartig und begeistert in Deutschland seit 1994 eine wachsende Fangemeinde. Hier treffen Klassik auf Pop, Arie auf Charthit, Anzug auf Lederjacke, Stilettos auf Chucks und Tschaikowsky auf Boy George.

Genau diese Mischung hebt sie von allen anderen Konzerten ab und beschert ihnen einen unvergesslichen Abend. Bereits hunderttausende von Gästen hatten sich die Jahre über im Vorverkauf schon Karten gesichert, ohne zu wissen, welche Stargäste sie erwartet. Dies bestätigt das Vertrauen der Fans in die Qualität der Shows.