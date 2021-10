Night on Earth

Seit Urzeiten beschäftigt den Menschen die Nacht. Der Geiger Ulf Schneider und der Pianist Jan Philip Schulze haben sich von diesen Gedanken inspirieren lassen und eine Vielzahl an Kompositionen von der Romantik bis in die Moderne aufgespürt, die sich mit dem Thema „Nacht“ beschäftigen. Entstanden ist ein Kosmos an emotional berührenden, expressiven, nachdenklichen, geheimnisvollen und ekstatischen Beschreibungen der Nacht in all ihren Schattierungen.

Eintrittskarten gibt es beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.