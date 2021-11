Night-Talk präsentiert „Buchsalat mit Wortdressing“ zu Gast:

In der dritten Ausgabe seiner Buch- und Lesungs-Show zeigt Night-Talker Steffen Volkmer, wie breit das Themenfeld ist, das hier abgedeckt werden soll und wechselt komplett das Genre, indem er die Wissenschaftsjournalistin und Biologin Caroline Ring empfängt:

Wer faszinierende Bäume und ihre Geschichten kennenlernen will, muss dafür nicht tief im Wald verschwinden. In der Stadt genügt oft ein Schritt vor die eigene Haustür. Hier begegnet man mächtigen Riesen, begehrten Exoten und uralten Zeitzeugen. Sie erzählen von Hoffnungen und Träumen, von Aufbruch und Enttäuschung, von unmöglicher Liebe und davon, wie es ist, als Baum in der Stadt zu leben. Manche sind gut versteckt, andere so unscheinbar, dass man an ihnen vorbeilaufen würde. Wieder andere sind so berühmt, dass sie eigene Namen tragen oder in Gedichten verewigt wurden.

Caroline Ring hat die interessantesten und bedeutendsten Stadtbäume in Deutschland besucht und erzählt ihre Geschichten. Dazu gehören natürlich auch die Stuttgarter Mammutbäume, denen in dem Buch Botschafter des Lebens – was Bäume in Städten erzählen ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Sicher wird dieser Abschnitt des Buches auch Teil der Lesung sein und ganz sicher kann Steffen Volkmer im Gespräch mit der Autorin noch viele interessante Fakten zutage fördern.

Caroline Ring, Jahrgang 1985, studierte Biologie mit Schwerpunkt Evolutionsbiologie in Hamburg und Berlin. Nach Stationen im Berliner Naturkundemuseum, der Financial Times Deutschland und im Wissensressort der Welt arbeitet sie heute als freie Journalistin und Autorin in Berlin. 2019 wurde sie für den Holtzbrinck-Preis für Wissenschaftsjournalismus nominiert.

Wie immer findet nach der Lesung eine Signieraktion statt (Bücher können vor Ort erstanden werden).