Wer Elyas M’Barek, Frederick Lau und Palina Rojinski als Typen sympathisch findet, kann mit NIGHTLIFE nichts falsch machen – Simon Verhoeven setzt voll auf die Stärken seiner Stars und würzt die Komödie nach etwas verhaltenem Start zudem mit einer ganzen Reihe gelungener Drehbucheinfälle.

Die Berliner Barkeeper Milo und Renzo wollen einen eigenen Laden aufmachen – auch, um endlich mal tagsüber arbeiten und so ein normales (Familien-)Leben führen zu können. Aber wegen einer Vorstrafe von Renzo ist ein Bankkredit keine Option – weshalb er zu rabiaten Mitteln greift und für einen Clan aus Marzahn einen Drogentransport übernimmt, bei dem ihm auch prompt das Auto unter dem Hintern weggestohlen wird. Unterdessen verliebt sich Milo Hals über Kopf in die Band-Managerin Sunny, die allerdings nur noch einen Tag in der Stadt ist, bevor es sie beruflich für acht Monate nach Atlanta zieht. Also sagt Milo seine Chance auf ein Date mit Sunny nicht mal dann ab, als ihn gleich zwei Gangsterbanden quer durch die Hauptstadt hinterherjagen...

R: Simon Verhoeven | K: Jo Heim | D: Elyas M'Barek, Frederick Lau, Palina Rojinski, Milena Dreißig, Stephan Luca