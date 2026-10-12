Paris – Dakar.

Die Nighthawks haben sich in den vergangenen 25 Jahren von einem nur im Studio arbeitenden Duo, zu einem Kollektiv entwickelt, einer fünfköpfigen Band mit einem einzigartigen Stil aus Jazz, Rock, Dancefloor und Chill-Out. Die Band rund um Dal Martino und Reiner Winterschladen hat sich ihre eigene musikalische Nische geschaffen. Die Band atmet einen gemeinsamen Geist, der mit zwei großen Füßen im Jazz und im Rock steht.

Mit „Citizen Wayne“ erblickte 1998 das erste Album das Licht der Welt und bescherte Nighthawks direkt einen Namen im NuJazz. Auch die darauffolgenden Longplayer „Metro Bar“ und „As the Sun Sets“ knüpften an den Erfolg an und festigten das Standing der Band. Die konstante Qualität der Musiker hat sich bis heute gehalten, ohne Innovation vermissen zu lassen.

Alle Musiker sind Klangtüftler, denen es gelingt, in einer Art filmmusikalischem Ansatz, visuelle Vorstellungen zu vertonen. Von nassen, nächtlichen Asphaltstraßen New Yorks bis hin zu in flirrender Hitze stehenden Kirchtürmen in einsamen mexikanischen Wüstendörfern. Quasi jeder Song der Band ist ein Spotlight auf ein imaginäres Filmsetting. Die Musiker formen diese Klangbilder.

Nur wenige deutsche Bands haben derart klar einige wenige ästhetische Parameter – Melodie, Groove und Sound – stilisiert und so an ihrer Wiedererkennbarkeit gearbeitet. Allen voran ist es sicherlich die einfühlsam gespielte Trompete von Reiner Winterschladen – mal strahlende Fanfare des Aufbruchs, mal fragil in sich gekehrt, mit der Brüchigkeit des Jazz. Das spannungsreiche und perkussive Geflecht verschiebt permanent die Aufmerksamkeit von Gitarrist Jörg Lehnhardt zu Drummer Thomas Alkier und von Jürgen Dahmen am Rhodes hin zu Bandchef Dal Martino am Bass. Die sich entwickelnden Soundskulpturen leben vom exzellenten Klangbild des Tontechnikers Bernhard Rupprecht. Dieses wache und stilsichere Soundbewusstsein hat die Band schon auf etliche Festivals im Ausland getragen.

Nach 12 Jahren kommen die Nighthawks wieder ins Sudhaus nach Tübingen - endlich.

Line Up:

Reiner Winterschladen (trumpet), Jürgen Dahmen (keys), Jörg Lehnardt (guit), Dal Martino (bass), Thomas Alkier (drums).