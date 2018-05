Zum Sonnenuntergang auf den Birkenkopf.

Am Freitag, 22. Juni starten wir um 20.00 Uhr am S-Bahnhof Leonberg. Am Waldfriedhof vorbei geht's ins Krummbachtal, auf verschlungenen Wegen zum Bärenschlössle und durch den Glemswald zum Birkenkopf. Hier machen wir ein Picknick. Rückfahrt in der Dunkelheit über das Solitude-Schloss zum Leonberger Bahnhof.

Für diese mittelschwere Abendrunde ist auf jeden Fall eine funktionierende Beleuchtung notwendig.

29 km, 390 Höhenmeter