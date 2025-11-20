Nights on Broadway - A Tribute to the Bee Gees

Seit 2007 sind sie auf den Bühnen in ganz Europa, sowie in zahlreichen Fernsehsendungen zu sehen – NIGHT FEVER. Mit ihren Shows begeistern sie seit Jahren BEE GEES Fans in vielen Ländern.

Alleine in Holland und Belgien sind diese schon fast süchtig, was sich in ausverkauften Hallen und einer frenetischen Stimmung zeigt. Durch ihre authentische Interpretation gepaart mit modernen Arrangements sind NIGHT FEVER schon lange nicht mehr wegzudenken aus dem Tribute-Bereich. Viele Fans reisen der Band sogar aus verschiedensten Ländern regelmäßig hinter her, um ihre Show so oft wie möglich erleben zu dürfen.

Basierend auf dem legendären Konzert von 1997 „ONE NIGHT ONLY“ in Las Vegas wurde aufgrund des großen Erfolges nun die gigantische Produktion NIGHTS ON BROADWAY entwickelt.

Die Show NIGHTS ON BROADWAY setzt neue Maßstäbe mit dem Ziel, die Musik der BEE GEES noch lange am Leben zu erhalten und ihre Fans weiterhin zu begeistern. Durch den außergewöhnlich authentischen Gesang der drei Protagonisten sowie durch zeitgemäße, moderne Arrangements und Licht- und Bühnenshow gelingt NIGHT FEVER der perfekte Spagat zwischen Authentizität und der Transformation ins Hier und Jetzt, denn genau SO würden sich die BEE GEES vielleicht heute präsentieren. Wer weiß?

Gehen Sie auf Ihre eigene Zeitreise und genießen Sie Klassiker wie „MASSACHUSETTS”, „STAYIN‘ ALIVE”, „TRAGEDY”, „WORDS”, „YOU WIN AGAIN”, „HOW DEEP IS YOUR LOVE”, „JIVE TALKING”, „NIGHTS ON BROADWAY”, „JULIET”, „GREASE”, „YOU SHOULD BE DANCING” und viele mehr – und erleben Sie die perfekte Illusion eines BEE GEES Konzertes.