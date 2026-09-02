Mit NIGHTS ON BROADWAY sorgen Night Fever für ausverkaufte Hallen und massenhaft begeisterte Fans. Am 11. Oktober kommt das Bee Gees-Tribute nach Stuttgart in die Liederhalle.

Seit 20 Jahren Bee Gees-Tribute – ein Leben lang Bee Gees-Fans: Night Fever gilt als die erfolgreichste und authentischste Bee Gees Tribute-Band weltweit. Mit ihrer Show NIGHTS ON BROADWAY begeistern sie Fans in ganz Europa.

NIGHTS ON BROADWAY basiert auf der legendären Las Vegas Show der Bee Gees von 1997 „One Night Only“, welche damals mit seiner gigantischen Produktion für Aufsehen und Begeisterung sorgte. Genau hier setzen Night Fever mit NIGHTS ON BROADWAY an und transportieren dieses multimediale Spektakel in die Jetztzeit und kreieren damit ein einzigartiges Konzerterlebnis. Kaum eine andere Tribute-Show präsentiert eine derartig spektakuläre und aufwändige Lichtshow gepaart mit einer riesigen LED-Wall.

Die Show NIGHTS ON BROADWAY setzt neue Maßstäbe mit dem Ziel, die Musik der Bee Gees noch lange am Leben zu erhalten und ihre Fans weiterhin zu begeistern. Durch den außergewöhnlich authentischen Gesang der drei Protagonisten sowie durch zeitgemäße, moderne Arrangements und aufwändiger XXL-Produktion gelingt Night Fever der perfekte Spakat zwischen Authentizität und der Transformation ins Hier und Jetzt, denn genau so würden sich die Bee Gees vielleicht heute präsentieren.