Der Club Thing geht mit dem Nightvision Event in die erste Runde und nutzt den Feiertag nach der Prüfungsphase aus um direkt einen fetten Rave zu starten.

Für das Event haben wir ein sehr talentiertes Line Up aufgestellt aus Acts aus der Region sowie unserem aus Danzig (PL) stammenden Special Guest "FUJI", der dort in den Clubs schon regelmäßig mit seinem Stil überzeugen durfte.

Wir freuen uns schon darauf mit euch gemeinsam zu solidem Tech House und Techno abzufeiern. See you on the dancefloor!♫♫

LINE UP:

► TENGE (CUT SESSIONS)

https://www.facebook.com/TENGE-212191326060932/

http://www.cut-sessions.com

► P4RADOX B2B FUJI (OBFUSCATE MUSIC)

https://www.facebook.com/P4radoxofficial

https://soundcloud.com/p4radoxmusic

https://www.mixcloud.com/pawe%C5%82-fojut/

► MURPHY´S LAW (OBFUSCATE MUSIC)

https://www.facebook.com/Murphys-Law-277232889450118/

https://soundcloud.com/murphys-lawofficial

► MÜCKE (ROOMLE CREW)

https://www.facebook.com/mueckesound/

https://soundcloud.com/djmuecke

DOORS: 22 UHR