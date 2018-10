× Erweitern Nightwish

Die in Sachen female-fronted Metal europaweit führenden Finnen blicken am 24. November 2018 in der Stuttgarter Schleyer-Halle auf über 20 Jahre Bandgeschichte zurück. Die Besonderheit: Die Setlist enthält auch einzigartiges Material aus der Anfangszeit der Band.

Ende der Neunziger hat Tuomas Holopainens Demo mit drei Songs zum ersten Plattenvertrag seiner damals brandneuen Band NIGHTWISH geführt. Heute, über 20 Jahre später, mit mehr als 2.000 Konzerten und über acht Millionen verkauften Alben, gilt NIGHTWISH als größte europäische female-fronted Metal-Band.

Mit im Tour-Gepäck 2018 ist die neue Doppel-CD-Compilation „Decades“. Auf der Setlist stehen aber auch Perlen aus der Anfangszeit der Band, die NIGHTWISH in neuem Gewand präsentiert. Was wird nicht nur für die Fans, sondern auch für NIGHTWISH selbst etwas Besonderes sein wird.

Gäste: Beast In Black