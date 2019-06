Nik West & Ida Nielsen and the Funkbots

Mit ihren atemberaubenden Performances, ihrem kraftvollen Bassspiel und ihrer souligen Stimme versetzt die junge Ausnahmekünstlerin ihr Publikum in Staunen und zieht mit ihren extravaganten Outfits und ihrer exzentrischen Irokesen-Frisur alle Blicke auf sich. Sie gehört zu den wenigen Künstlern, die sanften Jazz spielen und gleichzeitig kratzigen Rock singen können. Egal ob ein gekonnter Spagat am Bühnenrand oder waghalsige Moves während ihres Spiels - Nik West gelingt es immer wieder, ihre Zuschauer mit ihrer explosiven Bühnenpräsenz in den Bann zu ziehen. Bereits im zarten Alter von 16 Jahren begann Ida Nielsen mit dem Bassspiel und machte unter ihren Künstlernamen Bassida und Ida Funkhouser von sich reden. Doch spätestens seit sie Teil von Prince‘ Bands New Power Generation und 3rdeyegirl war, ist die ganze Welt auf sie aufmerksam geworden. Seit Jahren ist sie auch mit ihren mittlerweile drei Soloalben auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Dass in ihr jedoch noch so vieles mehr steckt als eine reine Bassistin, beweist sie nicht zuletzt auf ihrer aktuellsten, im Jahr 2016 erschienenen Platte turnitup. Darauf ist Ida nicht nur am Bass zu hören, sondern spielt mit Ausnahme der Live-Drums auch alle anderen Instrumente selbst. Am 9. Juli tritt sie gemeinsam mit ihrer Band The Funk Bots auf.