Nike Helena verarbeitet in ihrer Musik all das, wozu ihr die Worte manchmal fehlen – und trifft einen dort, wo es am meisten weh tut. Klar und gleichzeitig zerbrechlich: Ihre Stimme trägt Gefühle, die tief unter die Haut gehen und noch lange nachhallen.

In den letzten Jahren hat sie sich musikalisch zwischen Pop, Neuer Neuer Deutscher Welle und Techno ihren ganz eigenen Sound erschaffen. Zwischen dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, und der Angst, sich selbst zu verlieren, entsteht mit ihrer Musik ein Raum, in dem man sich mit den eigenen Unsicherheiten ein Stück weniger allein fühlt.