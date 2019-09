× Erweitern Niki Schelle Niki Schelle

Am Sonntag, 29.09.2019 ist der ehemalige Rallyefahrer und Fernsehmoderator Niki Schelle zu Gast auf der CAA.

Absolutes Highlight der diesjährigen CAA wird der Stargast Niki Schelle sein! Der aus dem Fernsehen bekannte ehemalige Rallye-Fahrer ist am Sonntag, 29.09.2019 zu Gast bei uns auf der Messe. Um 11 Uhr gibt der Moderator des Grip-Magazin in einem Interview Antworten auf aktuelle Fragen und nimmt anschließend am großen Symposium teil. Für alle Autofans gibt es den ganzen Tag über auch Gelegenheit für ein Selfie mit dem sympathischen Autoexperten. Als zusätzliches Bonbon wird er außerdem mit den Gewinnern der „Niki-Schelle-Gewinnaktion“ eine Runde in einem Focus RS drehen.