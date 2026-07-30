2020 entstand das Projekt NIKIS Kindermusik.

Hinter dem der Musiker und Familienvater Dominik Haas, auch bekannt als der deutsche Reggae Sänger Jahcoustix, steht. NIKIS Lieder sind Weltmusik, die unaufdringlich klingt, gute Stimmung verbreitet und stets zum Mitsingen einlädt.

Die Lieder wurden alle mit Live Instrumenten eingespielt und sollen kleinen Kindern neben Spaß und Rhythmus, auch pädagogisch wertvolles Wissen vermitteln. Mit seinem Umwelt Song „Müll“ gewann NIKI 2022 den deutschen Kindermusik Preis „Goldener Ohrwurm“ und im Dezember 2022 erschien dann NIKIS Debütalbum „Hallo“. Seit dem hat Niki bereits ein Vielzahl an Konzerten gespielt und mit seiner natürlichen und zugänglichen Art, vielen Kinder ein Funkeln in die Augen gezaubert.